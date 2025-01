Em um ano, mais de 100 colisões de veículos em postes são registradas em MS

Energisa MS alerta para o perigo destes acidentes, já que colocam em risco a vida e também trazem transtornos à população

No ano de 2024, até o dia 30 de dezembro, foram registradas 110 colisões de veículos em postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. O número é quase o mesmo registrado no Estado em 2023, quando foram registradas 108 batidas. A Energisa alerta que, além dos riscos à vida, essas colisões geram interrupção no fornecimento de energia nas residências, escolas, comércios e hospitais, além de causar diversos transtornos no trânsito.

Os números correspondem a acidentes que causaram danos a estruturas da rede elétrica tanto nas áreas urbanas, quanto nas rurais dos 74 municípios atendidos pela Energisa MS. Nessas ocorrências, carros, caminhões e até maquinários agrícolas atingiram postes e ainda danificaram cabos, equipamentos e demais estruturas da rede, impactando o fornecimento de energia para clientes das proximidades.

“A preocupação da Energisa não é apenas com os danos à rede elétrica. É com a segurança da população sul-mato-grossense. São vidas em risco de diversas formas por conta de um acidente que, muitas vezes, poderia ser evitado”, afirma o coordenador de construção e manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento.

Em Campo Grande, o número de colisões caiu quase 20% neste ano, quando comparado a 2023. Em 2024, foram 26 colisões em postes, enquanto no ano anterior foram 32.

Orientações em caso de acidentes

João Ricardo explica que, no caso de acidentes, existem algumas orientações que devem ser seguidas para evitar problemas ainda maiores, como acidentes elétricos.

“Sempre que possível, deve-se evitar sair do veículo nestes casos, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não visualizados pela vítima. Além do Samu e do Corpo de Bombeiros, é imprescindível que a Energisa seja imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, explica João.

Outra orientação é sempre estar atento ao trânsito, o que pode evitar acidentes deste tipo. “Se o condutor estiver atento e dentro do limite de velocidade permitido nas vias, as chances de se envolver em um acidente com poste caem consideravelmente. Sempre orientamos que os cuidados sejam redobrados em curvas também”, lembra.

Canais de atendimento

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, avise a Energisa. O atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 722 7272, aplicativo Energisa On, redes sociais e site Energisa.

Com informações da Energisa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram