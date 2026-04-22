Show “Cê Tá Doido” nesta quarta (22) provoca interdições e muda acesso ao aeroporto

Alterações no trânsito ocorrem ao longo do dia em Campo Grande, com orientação para motoristas saírem com antecedência

Motoristas que trafegam pela Avenida Duque de Caxias devem redobrar a atenção nesta quarta-feira (22), por conta do show do projeto “Cê Tá Doido”, realizado na região em frente ao aeroporto, em Campo Grande. As interdições começam às 15h e seguem até às 22h.

De acordo com a Agetran, o fluxo no sentido bairro/centro permanece liberado. Já no sentido centro/bairro, será necessário utilizar rotas alternativas. O desvio começa na Rua dos Guaranis, seguindo pelas ruas dos Lírios e Avenida Murilo Rolim Júnior, com continuidade por vias como Avenida Capibaribe, Avenida João Júlio Dittimar, Avenida Júlio de Castilho e Rua Teófilo Otoni.

Os cruzamentos da Duque de Caxias com a Avenida Murilo Rolim Júnior e com a Avenida Capibaribe estarão interditados, locais onde foi montada a estrutura do palco.

Mesmo com as mudanças, o acesso ao Aeroporto Internacional será mantido. A orientação é que motoristas utilizem a faixa esquerda da Duque de Caxias, no sentido centro/bairro, a partir da região da Base Aérea e do Assaí Atacadista. Quem vem do bairro Silvia Regina pode recorrer a rotas alternativas pelas ruas Capibaribe, Papoulas, Florianópolis e Brasília até retornar à avenida.

A recomendação é que passageiros com voos marcados saiam com antecedência. Estão previstas partidas ao longo da tarde e noite, incluindo voos para Brasília às 17h15, São Paulo/Guarulhos às 19h10 e São Paulo/Viracopos às 19h20.

Equipes de trânsito estarão em pontos estratégicos para orientar condutores e pedestres. A operação inclui sinalização provisória e atuação integrada com outros órgãos para organizar o fluxo e reduzir congestionamentos.

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