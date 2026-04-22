Fãs chegam cedo e aguardam por show do “Cê Tá Doido” em Campo Grande

Movimentação começou horas antes da apresentação, que terá mudanças no trânsito na região da Duque de Caxias

A expectativa para o show do projeto “Cê Tá Doido” já se reflete na movimentação de fãs em Campo Grande. Ainda no início da tarde desta quarta-feira (22), horas antes da abertura dos portões, admiradores dos artistas já estavam no local do evento, na Avenida Duque de Caxias, à espera da apresentação.

A equipe do Jornal O Estado esteve na região e encontrou pessoas que chegaram ainda pela manhã para garantir um bom lugar. A moradora Eduarda Barcelos contou que chegou por volta das 11h e destacou a dedicação para conseguir participar. “A gente ficou bastante tempo pra conseguir o ingresso e conseguimos estar aqui. Deu certo”, afirmou. Fã do cantor Panda, ela disse que já acompanhou o artista em outras cidades e não quis perder a oportunidade em Campo Grande.

Eduarda também comentou sobre a repercussão da vinda do projeto. Segundo ela, a mobilização começou ainda na semana passada, principalmente em grupos de mensagens. “É grandioso, né? Quando pediram engajamento, Campo Grande se mobilizou”, disse. Moradora do bairro Oscar Salazar, ela ressaltou que enfrentou deslocamento longo para acompanhar o evento.

Na fila, a espera também virou espaço para novas amizades. Letícia Mello conheceu Eduarda no local e decidiu permanecer para garantir presença no show. Moradora do bairro São Conrado, ela também chegou por volta das 11h e contou que a expectativa é alta. “Primeira vez que eu vou em um show deles. Estou muito ansiosa”, disse. Fã das duplas, especialmente de Ícaro e Gilmar, ela relatou que também enfrentou fila virtual para conseguir o ingresso.

O evento, que teve entradas esgotadas em menos de 30 minutos, deve reunir cerca de duas mil pessoas. A apresentação conta com shows de Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda, com início previsto para às 18h.

Por conta da estrutura montada em frente ao Aeroporto Internacional, o trânsito na região passa por alterações ao longo do dia. De acordo com a Agetran, as interdições começaram às 15h e seguem até as 22h.

O fluxo no sentido bairro/centro da Avenida Duque de Caxias permanece liberado, enquanto o sentido contrário terá desvios por vias alternativas da região. Cruzamentos próximos ao local do palco estão interditados, e equipes de trânsito atuam para orientar motoristas e pedestres.

O acesso ao aeroporto está mantido, com orientação para uso da faixa esquerda da via no sentido centro/bairro. A recomendação é que condutores redobrem a atenção e, se possível, evitem a região durante o período de interdições.

Por Biel Gill e Juliana Aguiar

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