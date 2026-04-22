Operação Octano investiga possível uso de “laranjas” em esquema de lavagem de dinheiro em Ponta Porã e Campo Grande

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Octano, com ações simultâneas em Ponta Porã e Campo Grande. A ação tem como objetivo realizar buscas e avançar em uma apuração contra possíveis esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens ligados a pessoas com suspeita de atuação no crime organizado na faixa de fronteira.

De acordo com a PF (Policia Federal), as suspeitas surgiram a partir de investigações anteriores, que identificaram patrimônios incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Entre os bens localizados estão imóveis, veículos e outros ativos registrados em nome de terceiros.

As investigações indicaram que os investigados podem ter utilizado “laranjas” e empresas para esconder a real propriedade dos bens e movimentar valores de forma disfarçada. A compra e venda de veículos também teria sido usada como estratégia para dar aparência de legalidade às transações.

Ainda conforme a informações, os bens eram formalmente registrados em nome de outras pessoas ou empresas, embora os verdadeiros beneficiários não aparecessem nos documentos oficiais.