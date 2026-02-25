Segunda parcela do IPVA vence nesta sexta-feira (27) no Estado

Contribuintes que optaram pelo parcelamento devem ficar atentos ao calendário definido pela Sefaz

Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul que escolheram pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de forma parcelada precisam quitar, nesta sexta-feira (27), a segunda parcela do imposto. O tributo pode ser dividido em até cinco vezes mensais, sem desconto.

O calendário estabelecido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul prevê ainda vencimentos em 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. A primeira parcela foi paga em 30 de janeiro.

Quem optou pelo pagamento em cota única, dentro do prazo fixado anteriormente, garantiu desconto de 15% no valor total do imposto.

De acordo com a secretaria, a arrecadação do IPVA é compartilhada entre Estado e municípios. Metade do valor recolhido é destinada à cidade onde o veículo está registrado, enquanto os outros 50% permanecem nos cofres estaduais. Os recursos financiam áreas como saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e manutenção de serviços essenciais.

Os boletos seguem disponíveis em formato digital, e a orientação é que os contribuintes observem a data de vencimento para evitar juros e multas.

