Desembargador Ary Raghiant Neto prepara saída do TJMS e retorno à advocacia

Magistrado deve formalizar exonoração até o fim de março, pouco mais de três anos após assumir vaga destinada à OAB

O desembargador Ary Raghiant Neto deve deixar o cargo no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul até o fim de março. A saída marcará o retorno dele à advocacia, pouco mais de três anos depois de ter assumido a função de magistrado.

A decisão já foi comunicada ao presidente da Corte, Dorival Pavan, e ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul, Bitto Pereira. O pedido formal de exoneração deve ser apresentado no próximo mês.

Antes de encerrar a atuação no tribunal, Raghiant informou que pretende concluir os processos que estão sob responsabilidade do gabinete e organizar a estrutura interna.

Ele tomou posse em novembro de 2022, na vaga destinada à advocacia pelo chamado quinto constitucional. À época, passou a ocupar a cadeira que pertencia a Claudionor Miguel Abss Duarte. Atualmente, preside a 2ª Câmara Cível do TJMS.