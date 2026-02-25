Sesc Saúde oferece psicologia e massoterapia com descontos para trabalhadores do comércio da Capital

Atendimentos são exclusivos para credenciados e incluem suporte em saúde mental e técnicas voltadas ao bem-estar físico

O Serviço Social do Comércio em Campo Grande disponibiliza atendimentos em psicologia clínica e massoterapia com valores diferenciados para trabalhadores do comércio que possuem credencial atualizada. A iniciativa é voltada exclusivamente aos conveniados.

Na área de saúde mental, o serviço oferece psicoterapia individual para adolescentes a partir de 15 anos, além de adultos e idosos. As consultas são realizadas de segunda a sexta-feira, em horários distribuídos ao longo do dia para contemplar diferentes jornadas de trabalho. O atendimento é direcionado ao acolhimento emocional e ao acompanhamento de questões relacionadas à rotina profissional, vida pessoal e envelhecimento.

Segundo o gerente do Sesc Saúde, Flávio Queiroz, “A proposta do Sesc Saúde Campo Grande é oferecer um cuidado que vá além do atendimento pontual, atuando de forma preventiva e contínua, especialmente em áreas que hoje concentram alta demanda, como a saúde mental e o alívio do estresse físico provocado pela rotina de trabalho”.

Também são ofertadas sessões de massoterapia, com duas técnicas disponíveis: massagem relaxante e drenagem linfática. A primeira é indicada para aliviar tensões musculares e reduzir o estresse. Já a drenagem auxilia na diminuição de inchaços e na melhora da circulação. Os atendimentos ocorrem durante a semana, em períodos da manhã e da tarde.

Os agendamentos são feitos exclusivamente pela Central de Relacionamento do Sesc e exigem credencial válida. O acesso aos descontos é restrito aos trabalhadores do comércio conveniados.

