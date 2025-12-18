Salários de motoristas começam a ser pagos e ônibus voltam a circular ainda hoje na Capital após 4 dias de greve

Audiência no TRT encerra paralisação do transporte coletivo; retomada é gradual nesta quinta e serviço deve ser normalizado na sexta-feira

O pagamento dos salários atrasados dos motoristas do transporte coletivo de Campo Grande começou a ser feito nesta quinta-feira (18) e resultou no fim da greve que já durava quatro dias. A paralisação foi encerrada após uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-MS), que reuniu representantes do Consórcio Guaicurus, do sindicato da categoria, da Prefeitura e do Governo do Estado. Com o acordo, os ônibus voltam a circular de forma gradual ainda hoje, com normalização prevista para sexta-feira (19).

O movimento grevista teve início na segunda-feira (15) após atrasos no pagamento dos salários, do vale (adiantamento salarial) e da última parcela do 13º salário, cujo vencimento ocorre nesta sexta. Durante a audiência, o desembargador César Palumbo Fernandes destacou que o acordo atende tanto aos trabalhadores quanto à população afetada pela paralisação. “Conseguimos atender os anseios dos trabalhadores que estavam sem receber e também da população de Campo Grande, que sofreu as consequências da greve”, afirmou ao homologar o entendimento entre as partes.

Para viabilizar o pagamento, a Prefeitura de Campo Grande articulou com o Governo do Estado a antecipação de um repasse previsto apenas para janeiro de 2026, referente ao custeio do passe dos estudantes da rede estadual. O compromisso firmado é de que, assim que o recurso entrar na conta do município, o valor seja transferido ao consórcio para a quitação dos débitos.

O presidente do STTCU (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano), Demétrio Freitas, afirmou que a garantia do repasse foi decisiva para encerrar o movimento. “O governador garantiu que esse dinheiro entra hoje. Entrando na conta da prefeitura, ela já transfere para o consórcio e o pagamento chega ao trabalhador. Pode ser que alguns já recebam hoje, senão amanhã estará na conta de todo mundo”, disse.

Segundo ele, a retomada do serviço ocorre de forma escalonada. “Não tem como sair todos os ônibus de uma vez, porque os motoristas vão chegando aos poucos. Acredito que por volta das sete ou oito horas da noite já tenha ônibus circulando”, explicou.

O presidente do Consórcio Guaicurus, Themis de Oliveira, confirmou que parte dos valores começou a ser paga ainda durante a audiência. “Os 50% do salário que estavam em aberto já começaram a entrar na conta dos trabalhadores. A greve foi encerrada e o mais importante agora é a volta à normalidade”, afirmou.

De acordo com o consórcio, cerca de R$1,5 milhão já foi desembolsado para quitar parte dos salários, e o total necessário para regularizar salários, vale e 13º atrasados é de aproximadamente R$4,3 milhões.

*Com colaboração da repórter Geane Beserra

