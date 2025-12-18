Operação Rodovida e iniciada em Mato Grosso do Sul

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, à Operação Rodovida 2025/2026 em Mato Grosso do Sul. A ação marca o reforço das atividades de fiscalização e prevenção de sinistros nas rodovias federais que cortam o estado durante o período de maior fluxo de veículos, que se estende das festas de fim de ano até o carnaval, em 22 de fevereiro de 2026.

Com a presença de diversas autoridades de órgãos municipais, estaduais e federais de segurança e trânsito, incluindo o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, o gerente de Operações da concessionária Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, o coordenador do GGIT e conselheiro do CETRAN-MS (Conselho Estadual de Trânsito), Renan Soares Cunha, a solenidade de abertura ocorreu no SAU da Motiva Pantanal, na BR-163.

A Operação Rodovida é uma iniciativa nacional integrada, voltada à redução da violência no trânsito, com atuação conjunta de órgãos federais, estaduais e municipais. Em Mato Grosso do Sul, a PRF intensificará o policiamento ostensivo e as ações de fiscalização em pontos estratégicos, especialmente nos trechos com maior incidência de acidentes graves e mortes.

As ações da PRF em MS terão como foco a prevenção de condutas de risco, como a combinação de álcool e direção, o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e o uso inadequado ou a ausência de equipamentos de segurança, especialmente o capacete. Também serão realizadas fiscalizações de alcoolemia e atividades educativas, com o objetivo de conscientizar condutores e passageiros sobre a importância do respeito às normas de trânsito.

