Ação integrada prende suspeito de integrar facção criminosa em Campo Grande

Investigação apontou atuação interestadual e ligação com grupo criminoso; operação apreendeu dinheiro, arma e equipamentos

Uma operação realizada nesta quinta-feira (18), em Campo Grande, resultou na prisão de um homem apontado como integrante de uma facção criminosa com atuação em diferentes estados do país. A ação foi conduzida por forças de segurança que atuam de forma integrada no combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações apuradas ao longo das investigações, o suspeito vinha sendo monitorado por equipes de inteligência da FICCO/MS ( Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul) que identificaram sua ligação direta com atividades ilegais e com outros membros da organização criminosa, especialmente no estado de Minas Gerais, onde mantinha contatos operacionais.

Durante o cumprimento de mandado de busca em um endereço relacionado ao investigado, foram apreendidos dinheiro em espécie, uma arma de fogo, munições, aparelhos eletrônicos, documentos e telefones celulares. O material encontrado, segundo as apurações, indica uma estrutura organizada voltada à prática de crimes.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade responsável para os procedimentos legais.

A operação é resultado de um trabalho contínuo de investigação e troca de informações entre diferentes instituições de segurança, com foco no enfrentamento de grupos criminosos que atuam de forma articulada e interestadual.

