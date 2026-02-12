Radar da Avenida Salgado Filho entra em fase educativa a partir desta quinta-feira em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que o radar instalado na Avenida Salgado Filho, próximo à Rua Guia Lopes, iniciará uma campanha educativa a partir desta quinta-feira (12) e seguirá até o dia 26 de fevereiro de 2026.

Durante esse período, os motoristas serão orientados sobre os limites de velocidade da via, com foco na conscientização sobre segurança viária.

Segundo a Agetran, a ação busca reduzir acidentes de trânsito e promover a preservação de vidas, reforçando a importância do respeito às normas de circulação.