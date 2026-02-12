Prefeitura de Campo Grande convoca candidatos aprovados em processos seletivos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação), divulgou nesta quinta-feira (12), no Diogrande nº 8.221, a convocação de candidatos aprovados em Processos Seletivos Simplificados para orientação sobre documentação necessária para contratação ou etapas do certame.

As orientações serão realizadas no dia 19 de fevereiro de 2026, na Gerência da Semadi , localizada no Paço Municipal (Avenida Afonso Pena, 3297, Centro), nos seguintes horários:

08h – Auxiliar Administrativo e Financeiro (Edital nº 19/2025-22)

09h – Gestor de Operações / Projetista – Orçamentista / Técnico de Vistorias (Edital nº 15/2025-25)

10h – Operador de Teleatendimento (Edital nº 16/2025-10)

As convocações têm como objetivo o preenchimento de vagas remanescentes e a recomposição de vacâncias, sem gerar aumento de despesas com pessoal, conforme previsto nos editais de abertura.

Mais informações no link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiIxMDIwOCJ9.pdf