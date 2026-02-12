Idoso que exercia liderança religiosa é preso suspeito de abusar de três meninas da própria família

Casos denunciados em anos diferentes apontam que vítimas eram crianças e estavam sob relação de confiança com o investigado

Na manhã desta quinta-feira (12), um homem de 63 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de três meninas que eram tratadas como netas de consideração, em Campo Grande.

Segundo as investigações, os crimes teriam ocorrido quando as vítimas ainda eram crianças e dentro do convívio familiar, onde o investigado exercia autoridade sobre elas.

As suspeitas surgiram após três denúncias registradas entre 2025 e 2026. Os relatos indicam que o mesmo homem teria cometido os abusos em momentos distintos. Diante da gravidade das acusações e do risco às vítimas, a Justiça autorizou a prisão preventiva.

O suspeito foi localizado no bairro Vila Romana, na residência onde vivia. No imóvel, ele também mantinha um espaço utilizado para encontros religiosos, onde atuava como pastor evangélico.

Durante a operação, um telefone celular foi apreendido e passará por perícia para auxiliar no andamento das investigações e na coleta de possíveis provas. O homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante pela relação familiar com as vítimas.

Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Por envolver menores de idade, a identidade das vítimas está sendo mantida sob sigilo, conforme determina a legislação, com o objetivo de preservar a integridade e a segurança das crianças.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.