Período educativo para mudanças no trânsito na Afonso Pena termina na segunda (27)

Medidas proíbe conversão à esquerda em cruzamentos e motoristas já precisam se adaptar ao novo modelo de circulação

Motoristas que circulam pela região central de Campo Grande têm até a próxima segunda-feira (27) para se adaptar às mudanças implantadas em cruzamentos da Avenida Afonso Pena. Após essa data, termina a fase educativa das intervenções realizadas nos encontros com as ruas Treze de Maio, 25 de Dezembro, Pedro Celestino e Padre João Crippa.

O novo formato de circulação já está valendo nesses pontos e segue o mesmo padrão adotado anteriormente na Rua Bahia, onde foi eliminada a conversão à esquerda. Com isso, os condutores precisam mudar o trajeto habitual ao acessar algumas vias da região.

A alternativa adotada é o chamado “laço de quadra”, que exige que o motorista contorne o quarteirão para chegar ao destino desejado. A proposta busca diminuir cruzamentos diretos entre veículos, o que pode contribuir para reduzir conflitos e dar mais fluidez ao trânsito.

Durante esse período de adaptação, agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito continuam nos locais orientando os condutores e esclarecendo dúvidas sobre as novas regras.

As alterações fazem parte de um conjunto de medidas voltadas à reorganização do tráfego na Capital, com foco na segurança viária e na melhoria da circulação em um dos principais corredores da cidade.

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