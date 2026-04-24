Dupla que fazia entrega da droga em uma motocicleta é presa com 11 quilos de cocaína em Ponta Porã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 11 quilos de cocaína e prendeu uma dupla que fazia entrega da droga em uma motocicleta, nesta quinta-feira (23). O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais realizaram fiscalizações quando avistaram uma motocicleta sem placas com dois ocupantes. A equipe acompanhou o veículo até realizarem abordagem em frente a uma residência onde a dupla desceu do veículo.

Uma mulher que estava como passageira desceu da motocicleta e abandonou uma sacola com a chegada dos policiais. Durante fiscalização, o condutor da motocicleta declarou que fazia entrega de encomendas com o veículo, após vistoria na motocicleta e na sacola deixada pela passageira, os policiais encontraram tabletes de cocaína.

O homem confessou que sabia da existência da droga na sacola, mas a passageira disse que não sabia da atividade ilícita. Ambos foram encaminhados à Polícia Civil em Ponta Porã.