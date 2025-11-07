Obras interditam dez trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (7)

Motoristas que pretendem viajar pela BR-163 nesta sexta-feira (7) devem redobrar a atenção. A rodovia terá dez pontos com interdição total e nove trechos operando no sistema “pare e siga”, devido a obras de manutenção e melhorias realizadas pela concessionária Motiva Pantanal.

Os locais afetados estão devidamente sinalizados, e a empresa reforça a orientação para que os condutores reduzam a velocidade e respeitem as instruções das equipes no trecho. Caso chova, as interdições serão temporariamente suspensas.

Entre os serviços executados estão recuperação de pavimento, tapa-buracos, pintura de faixas e limpeza de drenagens. Durante a operação “pare e siga”, uma das faixas da pista é interditada enquanto o tráfego flui pela outra, de forma alternada.

Trechos com desvio de tráfego

Sonora – entre os km 828 e 826;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os km 652 e 651;

São Gabriel do Oeste – entre os km 638 e 632, e entre os km 603 e 601;

Bandeirantes – entre os km 533 e 531;

Campo Grande – entre os km 492 e 490;

Rio Brilhante – entre os km 314 e 313;

Dourados – entre os km 259 e 257;

Caarapó – entre os km 235 e 233;

Itaquiraí – no km 113.

Trechos com operação “pare e siga”

Sonora – entre os km 822 e 820;

São Gabriel do Oeste – entre os km 616 e 614, e 609 e 607;

Bandeirantes – entre os km 560 e 558;

Campo Grande – entre os km 453 e 452, e 433 e 435;

Rio Brilhante/Douradina – entre os km 308 e 306;

Dourados – no km 247;

Caarapó – no km 191.

Para acompanhar o tráfego em tempo real, os condutores podem acessar o site rodovias.motiva.com.br/pantanal ou entrar em contato pelo Disque Motiva Pantanal: 0800 648 0163 (ligação gratuita, inclusive por celular).