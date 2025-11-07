Mulher perde R$ 59 mil após cair em golpe de falso gerente bancário em Dourados

Uma mulher de 45 anos perdeu R$ 59 mil após ser vítima de um golpe de estelionato, nesta sexta-feira (7) em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O criminoso se passou pelo gerente da conta bancária da vítima, utilizando inclusive o mesmo número de telefone do profissional verdadeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o contato aconteceu pela manhã, quando o golpista ligou informando que havia sido identificado um empréstimo suspeito no nome da mulher, no valor de R$ 131.174,99. Fingindo tentar evitar uma fraude, o estelionatário solicitou o código de acesso ao aplicativo bancário da vítima.

Acreditando estar falando com o gerente, a mulher seguiu as orientações e acabou realizando uma transferência de R$ 59 mil, supostamente para devolver parte do empréstimo indevido. Pouco depois, o golpista deixou de responder às mensagens, o que despertou a desconfiança da vítima.

Ao procurar a agência bancária, ela foi informada de que o gerente não havia feito nenhum contato, confirmando que se tratava de um golpe de falso funcionário.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Polícia Civil. A mulher foi orientada a acompanhar as apurações e adotar medidas junto ao banco para tentar recuperar o valor perdido.