Interdições atingem Centro e bairros da Capital entre quinta (19) e domingo (22)

Bloqueios são para obras e eventos de Carnaval; ruas como General Melo e Avenida Calógeras terão trechos fechados

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande informou que haverá interdições temporárias em diferentes pontos da cidade entre quinta-feira (19) e domingo (22). Os bloqueios são para execução de obras e realização de eventos, principalmente de Carnaval.

Quinta-feira (19)

Das 7h às 18h, haverá interdição de 60 metros da faixa de desaceleração na Rua Manoel Secco Tomé, entre as ruas Piratininga e da Paz. O motivo é obra.

Sexta-feira (20)

Das 7h30 às 21h30, entre os dias 20 e 28 de fevereiro, a Rua Minas Novas terá interdição parcial para obra de ramal de distribuição de gás natural. O bloqueio atinge o trecho entre as ruas Inconfidentes (lado direito) e Buenópolis, além do trecho entre Minas Novas e Jaguariúna, no sentido Jaguariúna, somente na faixa de estacionamento.

Das 9h às 23h30, a Rua General Melo ficará interditada entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho para evento de Carnaval.

Sábado (21)

A Rua General Melo volta a ser interditada das 9h às 23h30, no mesmo trecho, também por causa do Carnaval.

Das 16h às 23h, a Rua Leonina Dias Martins, nº 370, esquina com as ruas Patrocínio e Castorina Rodrigues da Luz, será fechada para o evento “Paquera no Bairro”.

Entre 6h e 20h, no período de 21 de fevereiro a 15 de março, haverá interdição somente da faixa de estacionamento nos seguintes locais, também para obra de gás natural:

– Rua Padre Julião Urquiza, nº 326

– Avenida Bom Pastor, nº 270

– Avenida das Bandeiras – Hora do Bolo

Domingo (22)

Das 9h às 23h30, a Avenida Calógeras ficará interditada entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho para evento de Carnaval.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção à sinalização provisória e busquem rotas alternativas durante os períodos de bloqueio.

