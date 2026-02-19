Economia do Brasil cresce 2,5% em 2025, mas tem queda de 0,2% em dezembro

Dados do Banco Central mostram avanço puxado pela agropecuária e ritmo mais lento no fim do ano

A economia brasileira cresceu 2,5% em 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (19) pelo Banco Central do Brasil. O número faz parte de um indicador mensal usado pelo órgão para acompanhar o ritmo da atividade econômica no país.

O crescimento foi puxado principalmente pela agropecuária, que avançou 13,1% no ano. A indústria teve alta de 1,5% e o setor de serviços cresceu 2,1%.

Apesar do resultado positivo no acumulado do ano, dezembro registrou queda de 0,2% em relação a novembro. Já na comparação com dezembro de 2024, houve aumento de 3,1%. No trimestre encerrado em dezembro, a alta foi de 0,4% em relação aos três meses anteriores.

Esse acompanhamento mensal ajuda o Banco Central a decidir os rumos da taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 15% ao ano. A taxa é usada para tentar controlar a inflação, que tem meta de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Em janeiro, a inflação oficial ficou em 0,33%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No acumulado de 2025, o índice soma 4,44%, dentro do intervalo permitido.

O Banco Central informou que deve começar a reduzir os juros a partir de março, mas ainda não divulgou qual será o tamanho do corte. A decisão depende do comportamento da inflação e do ritmo da economia nos próximos meses.

