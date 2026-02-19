Senador Nelsinho Trad antecipa retorno à Brasília e amplia diálogo com Alemanha sobre acordo Mercosul–UE

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), antecipou seu retorno a Brasília para receber, na manhã desta quinta-feira (19), o deputado alemão Dr. Rainer Rothfuß, membro do Bundestag — Parlamento Federal da Alemanha — e presidente do Grupo Parlamentar Alemanha-Brasil.

A agenda de diplomacia parlamentar ocorre num momento de intensificação do debate sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia no continente europeu, onde setores agrícolas e parte da classe política ainda manifestam preocupações quanto aos impactos do tratado.

“Assim como nós (Brasil), existem setores que são sensíveis a esse acordo e essa relação mais próxima vai proporcionar que a gente possa tirar as dúvidas, mitigar os prejuízos, para que, realmente, o acordo possa ser ganha-ganha para os dois blocos”, disse o senador Nelsinho Trad.

Em resposta, o parlamentar alemão afirmou que “é uma importante tarefa também para nós (parlamentares) comunicarmos bem os benefícios e garantir que os agricultores na Alemanha tenham informações racionais sobre os perigos já limitados para eles. “Esse é o desafio maior que eu vejo ainda na Alemanha e na França”.

Durante o encontro, o senador ressaltou que o diálogo com os pares europeus tem sido uma das frentes adotadas para enfrentar resistências ao acordo. Ele recordou que já esteve em Lisboa, Varsóvia, Paris, Estrasburgo e Bruxelas em agendas voltadas à interlocução com representantes políticos e institucionais da União Europeia.

O parlamentar brasileiro também atualizou o estágio da tramitação no Congresso Nacional. Segundo ele, após o envio da mensagem do Executivo, o texto já iniciou sua tramitação na Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), onde o senador Nelsinho Trad é vice-presidente e, se aprovado no próximo dia 24 de fevereiro, deve seguir para o Plenário da Câmara dos Deputados em regime de urgência.

Posteriormente, o texto segue para análise do Senado. “A gente compreende e torce para que o mês de março seja suficiente para tudo isso”, disse.

Rothfuß afirmou que dentro de seu partido, o acordo foi inicialmente visto como uma ameaça.

“Na Alemanha, muitos agricultores desapareceram do mercado porque eram pequenos, não competitivos. Mas entendi que isso é um problema da política doméstica e não do Mercosul”, declarou, ao defender que o comércio entre Brasil e Alemanha oferece superávit à parte alemã, sendo necessário estabelecer condições mais equilibradas no intercâmbio bilateral.

O deputado avaliou ainda que falta uma comunicação mais adequada sobre os efeitos do tratado.

O presidente da CRE no Senado, senador Nelsinho Trad, afirmou compreender as preocupações levantadas por setores produtivos tanto na Europa quanto no Brasil e destacou a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da Comissão de Relações Exteriores para tratar tecnicamente dos pontos sensíveis durante a implementação do acordo.

“Nós fizemos um grupo de trabalho com técnicos e consultores com experiência na área onde serão debatidos ponto por ponto”, disse.

Ainda segundo o senador, as demandas apresentadas por setores específicos vêm sendo levadas aos ministérios competentes.

O deputado recordou, por fim, que será realizada, em abril próximo, na Alemanha, reunião de alto nível entre os governos brasileiro e alemão, no marco da parceria estratégica entre os dois países, na qual o Acordo Mercosul–União Europeia deve ser um dos temas centrais.

Também participou da agenda o primeiro-secretário de Assuntos Políticos da Embaixada da Alemanha no Brasil, Moritz Pieper.

