Horas antes do “Cê Tá Doido”, trânsito tem lentidão, mas segue fluindo na Duque de Caxias

Fluxo de veículos é tranquilo na região do aeroporto em Campo Grande, diferentes de eventos anteriores

Mesmo com a movimentação para o show do projeto “Cê Tá Doido”, o trânsito na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, registra lentidão em alguns trechos, mas segue fluindo na tarde desta quarta-feira (22).

A equipe do Jornal O Estado esteve no local durante a tarde e encontrou fluxo considerado normal. O motoentregador Lucas Rezende, morador do bairro Coophasul, contou que saiu mais cedo para evitar possíveis transtornos no trajeto e ficar próximo ao palco. “Vim pela Yokohama [rua], e o trânsito estava tranquilo, tá normal”.

Entre quem trabalha com transporte, a expectativa também envolve aumento na demanda ao longo do dia. O motorista de aplicativo Paulo Nunes, de 47 anos, afirmou que eventos como esse costumam representar renda extra. “Dá uns 30% a mais da renda”, explicou. Ele disse que já havia deixado passageiro na região e seguiria atendendo novas corridas. “Já vou buscar outra, o aplicativo está chamando”, contou.

Paulo também comparou o cenário com o registrado no show do Guns N’ Roses, quando enfrentou congestionamento intenso. “Foi caótico. Tive que parar no meio do caminho porque deu sete horas para quatro quilômetros”, relatou. Sobre a situação desta quarta-feira, reforçou: “Aqui está fluindo. Está melhor”.

Apesar do trânsito ainda sem retenções no meio da tarde, a tendência é de aumento no fluxo nas próximas horas, com a chegada do público. A Agetran mantém equipes na região para orientar motoristas e acompanhar as interdições previstas.

A recomendação é que condutores, principalmente quem precisa acessar o aeroporto, saiam com antecedência e utilizem rotas alternativas ao longo da tarde e noite.

Por Biel Gill e Maria Gabriela Arcanjo

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram