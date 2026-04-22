Dois são presos e haxixe, agrotóxicos e cigarros eletrônicos são apreendidos após perseguição em Mundo Novo

Uma ação do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) resultou na apreensão de drogas, agrotóxicos e cigarros eletrônicos, além da prisão de dois jovens, após perseguição na BR-163, em Mundo Novo, a 447 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado no sábado (18).

De acordo com o DOF, a equipe realizava bloqueio na rodovia quando tentou abordar um Peugeot 206. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo capotou às margens da estrada. Mesmo após o acidente, os dois ocupantes, de 20 e 21 anos, tentaram escapar a pé, mas foram alcançados e presos.

Na vistoria do carro, os policiais encontraram 8,7 quilos de haxixe, cerca de 300 quilos de agrotóxicos e 2,4 mil cigarros eletrônicos. O prejuízo estimado ao crime foi calculado em aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes.