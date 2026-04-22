PRF apreende R$ 580 mil em notas de R$ 100 durante fiscalização na BR-163, em Coxim

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu R$ 580 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-163, em Coxim, nesta terça-feira (21).

Conforme a PRF, a quantia foi localizada após abordagem a uma caminhonete Toyota Hilux. Durante a checagem, os agentes constataram que o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram uma mochila com cédulas de R$ 100, totalizando R$ 580 mil. O condutor assumiu ser dono do valor e afirmou que o dinheiro seria proveniente de negociações comerciais.

Além dele, uma passageira estava no veículo. Um casal que viajava em outro carro, supostamente acompanhando o grupo, também foi abordado.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil em Coxim, onde o caso será investigado.