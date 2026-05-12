Detran-MS divulga lista de motoristas com CNH suspensa e cassada

O Detran-MS publicou nesta terça-feira (12), no DOE (Diário Oficial do Estado), o resultado de centenas de processos de suspensão e cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os motoristas notificados têm até o dia 17 de junho para apresentar recurso administrativo ou entregar o documento em uma agência.

As penalidades incluem suspensões temporárias e cassação do direito de dirigir, com períodos que variam entre dois e 24 meses, conforme a gravidade das infrações cometidas pelos condutores.

Caso não haja manifestação dentro do prazo, o cumprimento da penalidade terá início em 2 de julho, conforme regulamentação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Para consultar o andamento do processo, o motorista deve acessar o site do Detran-MS e selecionar a opção “Consulta processo suspensão/cassação”.