Ambiental MS Pantanal doa mudas para projeto de recuperação de habitat da arara-azul em Miranda

Projeto de reflorestamento em região do Pantanal Sul-mato-grossense recupera áreas atingidas por incêndios e fortalece habitats para espécies nativas

Um projeto piloto de reflorestamento coordenado pelo ITA (Instituto Arara Azul) começou a ser implementado no Pantanal Sul-mato-grossense com o objetivo de recuperar áreas degradadas e fortalecer a conservação da fauna. A iniciativa conta com a parceria da Ambiental MS Pantanal, que realizou, no dia 27 de abril, a doação de 250 mudas nativas produzidas pelo Viveiro Isaac de Oliveira.

As mudas serão destinadas ao plantio na região da Fazenda Caiman, no Pantanal de Miranda, em uma área impactada por incêndios ocorridos nos últimos anos, que afetaram diretamente a biodiversidade local. O projeto busca restaurar o local e fortalecer a conservação da fauna pantaneira, especialmente da arara-azul-grande, uma das mais emblemáticas do bioma.

Entre as espécies doadas estão tarumã, angico-preto, manduvi, macaúba, louro-preto, ipê-branco e ipê-roxo, mudas estratégicas para a recuperação do ecossistema. Além de contribuírem para a recomposição da vegetação, essas espécies desempenham papel fundamental na alimentação e na reprodução das espécies pantaneiras.

Segundo a diretora-executiva do Instituto Arara Azul, Eliza Mense, o plantio tem impacto direto na sobrevivência da arara-azul. “A espécie se alimenta basicamente de cocos como o Acuri e a Bocaiuva. Já para a reprodução, depende de árvores como o Manduvi para a formação de ninhos. Mesmo quando utilizamos ninhos artificiais, é essencial que existam árvores altas e bem-posicionadas”, explica.

O Instituto Arara Azul e a Ambiental MS Pantanal são parceiros oficiais em prol da preservação ambiental de espécies do Pantanal desde 2025, por meio da doação de espécies nativas. Para o analista ambiental da concessionária, Carlos Leal, a união entre as instituições potencializa resultados. “A parceria permite somar esforços e conhecimentos, ampliando os impactos positivos no ecossistema, na biodiversidade e na saúde do Pantanal”, afirma.

Eliza Mense também reforça a importância da atuação conjunta. “A conservação ambiental exige colaboração. Quando unimos os potenciais de cada parceiro em torno de um propósito comum, conseguimos resultados mais efetivos na preservação da biodiversidade”, destaca.

O projeto ocorre em um contexto de desafios crescentes para o bioma. Assim como em outras regiões do Pantanal, a área enfrenta impactos das mudanças climáticas, com altas temperaturas, escassez de chuvas e aumento da ocorrência de incêndios, fatores que tornam ações de recuperação ambiental ainda mais necessárias.

O ITA é uma organização não-governamental, de direito privado e sem fins econômicos. O Instituto tem como principal finalidade a promoção da conservação ambiental, desenvolvendo programas e projetos com este objetivo. O ITA por meio do Projeto Arara-Azul, desenvolve desde 1990 no Pantanal, estratégias para manutenção das populações viáveis de araras-azuis (Anodorhynchus hyacinthinus).

Saneamento como aliado da preservação

Criado em 2010, o Viveiro Isaac de Oliveira é uma iniciativa mantida pela Ambiental MS Pantanal e pela Águas Guariroba, concessionárias da Aegea em Mato Grosso do Sul. Referência nacional no setor de saneamento, a Aegea atua na ampliação do acesso ao saneamento de qualidade, promovendo impactos diretos na conservação dos recursos hídricos e na recuperação ambiental em diferentes regiões do país.

Com capacidade de produção de até 80 mil mudas por ano, o viveiro direciona suas doações principalmente para projetos de recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e conservação da biodiversidade.

Até dezembro de 2026, Miranda ainda deve receber um pacote de obras que inclui a implantação de 23.760 metros de rede de esgoto, 1.584 novas ligações domiciliares e cinco estações elevatórias (EEE), com potencial de beneficiar cerca de 4,5 mil pessoas e ampliar a cobertura de esgotamento sanitário na região.