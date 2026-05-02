Corrida de rua provoca interdições e altera trânsito neste domingo na Capital

Evento no Parque das Nações Indígenas terá largada às 7h e contará com operação especial nas principais vias

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) realiza uma operação especial neste domingo (3) para atender à corrida de rua Circuito das Estações 2026 etapa outono, em Campo Grande.

A largada está prevista para as 7h, com saída e chegada no Parque das Nações Indígenas. Durante o evento, haverá interdições temporárias e controle do tráfego ao longo do percurso, com a presença de agentes para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos participantes.

O trajeto da corrida inclui vias importantes da cidade, como a Rua Antônio Maria Coelho, Avenida Mato Grosso, Rua Lima Félix, Rua Dr. Fadel Tajher Iunes, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha e Avenida do Poeta, além da área interna do parque.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelas regiões afetadas e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

A Agetran também reforça a importância de respeitar a sinalização provisória e seguir as orientações dos agentes durante a operação. Informações adicionais podem ser obtidas pelos canais oficiais da prefeitura.