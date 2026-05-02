Confusão em bar termina com homem morto a tiros na madrugada, na Capital

Vítima foi atingida durante briga na região do Tiradentes; caso é investigado

Uma briga registrada na madrugada deste sábado (2) terminou com a morte de Itamar José Santos, de 45 anos, conhecido como “Café”, em um bar na região do Tiradentes, em Campo Grande.

Quando a PM (Polícia Militar) chegou ao local, encontrou o homem caído no chão, já sem sinais de reação. Ele foi identificado pelo proprietário do estabelecimento como sendo “Café”.

De acordo com relatos colhidos pelos policiais, o confronto teria começado após a chegada da vítima ao bar. Armado com uma faca, ele teria avançado contra um homem identificado como Bruno, que estava acompanhado de um amigo. Na tentativa de evitar a agressão, o colega interveio e puxou Bruno, momento em que foram ouvidos disparos de arma de fogo.

Esse homem acabou ferido na mão esquerda e procurou atendimento médico. Ele afirmou não saber se o ferimento foi provocado por tiro, estilhaço ou pela própria faca utilizada na briga.

Ainda conforme o dono do bar, o homem que seria alvo da agressão reagiu e efetuou os disparos que atingiram “Café”. Após a confusão, o autor deixou o local. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos dois tiros.

A motivação do conflito, segundo informações preliminares, estaria relacionada a ciúmes. A vítima não aceitava o relacionamento entre Bruno e sua ex-companheira.

O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que deve apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar o responsável pelos disparos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram