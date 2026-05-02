Oferta de cursos para jovens cai em 2026, mas taxa de conclusão se mantém alta em Campo Grande

Levantamento da secretaria aponta redução no número de turmas e alunos atendidos, com maior aproveitamento das vagas

A Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude) apresentou um balanço das ações de qualificação profissional realizadas entre fevereiro e abril de 2026, em Campo Grande. No período, foram ofertados 10 cursos, com atendimento a 425 jovens, dos quais 349 concluíram as capacitações e receberam certificado.

Os números representam queda em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando foram realizados 24 cursos, com 597 participantes e 440 certificados. A redução corresponde a 14 turmas a menos, além de diminuição de 172 alunos atendidos e 91 certificações emitidas.

Apesar da retração na oferta, o índice de conclusão se manteve elevado neste ano, indicando maior aproveitamento das vagas disponíveis e adesão dos participantes às atividades propostas.

A secretaria também informou que passa por um processo de reorganização estrutural, após a mudança para a nova sede na Avenida Afonso Pena. Com isso, as ações deixaram de ser concentradas no Paço Municipal de Campo Grande e passaram a ser descentralizadas, com realização de cursos em parceria com os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

Outra iniciativa é a parceria com o Sistema OCB, que oferece uma plataforma digital com mais de 250 cursos gratuitos, ampliando o acesso à qualificação de forma online.

Somente no primeiro trimestre de 2026, mais de 300 jovens já participaram das ações. A meta da secretaria é alcançar 2 mil pessoas ao longo do ano, por meio de cursos, oficinas e outras atividades formativas.

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