Conversão à esquerda na Afonso Pena será proibida a partir de segunda (13) em Campo Grande

Motoristas que passam pela Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, devem ficar atentos às mudanças no trânsito que entram em vigor a partir de segunda-feira (13). A principal alteração é a proibição de conversão à esquerda para acessar a Rua Bahia. A medida apenas não se aplica para ônibus do transporte coletivo que manterá a rota normal visando o funcionamento regular da rota.

A medida faz parte de um novo reordenamento viário implantado pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com o objetivo de melhorar a fluidez na região central.

Com a mudança, condutores que seguem pela Afonso Pena terão que utilizar o chamado “laço de quadra” para chegar à Rua Bahia. Ou seja, será necessário seguir adiante, virar à direita e contornar o quarteirão. Segundo a Agetran, as conversões à esquerda são um dos principais pontos de lentidão na via, pois interrompem o fluxo contínuo e afetam o sincronismo dos semáforos.

Outras mudanças

A restrição na Rua Bahia marca o início das mudanças, que devem ser ampliadas para outros cruzamentos da avenida, como nas ruas Treze de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro.

Outra alteração prevista é na Rua Sete de Setembro, que passará a ter mão única em um trecho entre as ruas Castro Alves e Bahia, como forma de reduzir problemas no trânsito.