Jovem procurado por tortura e sequestro é preso em Guia Lopes da Laguna

Um homem de 21 anos, identificado pelas iniciais K.F.K., foi preso após mandado de prisão preventiva em Guia Lopes da Laguna, cidade distante 235 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia do município, com apoio da DRP (Delegacia Regional de Jardim).

O mandado foi expedido pela Justiça pelo crime de tortura qualificada, praticada mediante sequestro.

Segundo a polícia, a localização do suspeito foi possível após informações repassadas pela Delegacia de Itaquiraí, indicando que ele estaria escondido na casa de um parente, na Vila Industrial. A cidade fica localizada a 407 quilômetros da Capital.

Diante da denúncia, equipes se deslocaram até o endereço e montaram cerco policial. O jovem foi localizado, detido e informado sobre a ordem judicial.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna, onde permanece à disposição da Justiça.