Polícia Civil apreende 1,6 tonelada de maconha e recupera carro furtado em Mundo Novo

A Polícia Civil apreendeu cerca de 1.600 quilos de maconha na noite de quinta-feira (9), em Mundo Novo. A ação foi realizada pela Delegacia do município, por meio do SIG (Setor de Investigações Gerais), após trabalho investigativo.

Durante a operação, os policiais localizaram uma Toyota SW4 branca que havia sido furtada e estava sendo usada para transportar a droga.Todo o material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A apreensão faz parte de investigações voltadas ao combate ao tráfico de entorpecentes e aos crimes de furto de veículos na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.