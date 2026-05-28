Confira as interdições programadas para este final de semana em Campo Grande

A AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para os dias de sexta-feira (29) até segunda-feira (01). Os eventos vão de procissão religiosa a revoada cultural.

A orientação é que os condutores mantenham a atenção redobrada durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Data: 29/05/26

Horário: 08:00 às 09:00 e 15:00 às 16:00h

Local: rua doutor dolor ferreira de andrade 1612, entre as ruas do rosário e gravataí.

Motivo: evento religioso.

Rota alternativa: ruas do rosário e gravataí.

Data: 30 a 31/05/26

Horário: 01h da manhã do dia 30 até 06h da manhã do dia 01/06

Local: rua maracaju, entre as rua 13 de maio e 14 de julho.

Motivo: revoada cultural ( instituto imolé).

Rota alternativa: rua dom aquino, rua candido mariano, rua rui barbosa, rua antônio maria coelho, avenida mato grosso.

Data: 31/05/26

Horário: 15:00 às 21:00h

Local: rua aicas, entre as ruas saint romain e diogo álvares.

Motivo: paquera beneficente.

Rota alternativa: ruas saint romain e diogo álvares.

Data: 31/05/26

Horário: 17:00 às 22:00 h

Local: avenida ministro joão arinos, rua general paulo xavier, rua hibiscos e rua flamboyant.

Motivo: evento religioso (procissão)

Rota alternativa: à medida que a procissão avançar, as ruas serão liberadas.