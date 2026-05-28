Processo seletivo da Saúde oferta 152 vagas temporárias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), abre nesta sexta-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da saúde. Ao todo, estão sendo ofertadas 152 vagas para os cargos de enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e técnico de enfermagem para atuação no Samu.

O edital nº 14/2026-01 foi publicado em edição extra do Diogrande nº 8.335, dessa terça-feira (27), e prevê contratação temporária pelo período de 12 meses, com seleção realizada exclusivamente por prova de títulos (análise curricular), de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 29 de maio a 1º de junho de 2026, até às 18h do último dia, pelo site da prefeitura.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

-46 vagas para enfermeiro, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração bruta mensal de R$ 3.678,37;

-10 vagas para fisioterapeuta, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 3.200,00;

-71 vagas para técnico de enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 1.849,09;

-25 vagas para técnico de enfermagem (Samu), em escala 12×36, com remuneração de R$ 1.849,09.

O processo seletivo tem como objetivo recompor vacâncias decorrentes de aposentadorias, exonerações, licenças e outros afastamentos legais, garantindo a continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados à população.

Entre os requisitos exigidos estão formação compatível com a função pretendida e registro ativo nos respectivos conselhos profissionais. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas.

A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição online gratuita, divulgação da relação preliminar de inscritos, período de recursos, prova de títulos, divulgação do resultado preliminar, novo prazo recursal, homologação do resultado final e contratação.

A Prefeitura reforça que todas as publicações e comunicados oficiais referentes ao certame serão divulgados exclusivamente no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo.

O edital pode ser acessado, na íntegra, no LINK.

Serviço

Inscrições: de 29 de maio a 1º de junho de 2026;

Horário limite no último dia: até às 18h;

Inscrição online: http://www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

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