Confira as interdições no trânsito divulgadas pela Agetran nesta semana na Capital

Motoristas e pedrestres devem redobrar a atenção nas vias que terão alterações

Os moradores de Campo Grande devem se atentar para as interidções divulgas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

As interdiçoes estão programadas para os dias 19/05/2026, segunda-feira, a 23/05/2026, sábado.

Confira:

Data: 19/05/26

Horário: 17h às 22h

Local: Rua Ciro Macuco, entre as ruas Dom Cirilo e Dom Lustosa

Motivo: Feira Cultura

Rota alternativa: Rua Mal. Câmara

Data: 20/05 a 24/05/26

Horário: Integral

Local: Rua Santino Delfino Sanches, quadra 11, lote 19, entre as ruas Basra e Padre João Delfino

Motivo: Evento Mutirão Solidário

Rota alternativa: Ruas Basra e Padre João Delfino

Data: 20/05/26

Horário: 8h às 12h

Local: Rua Naviraí, entre as ruas Iperoig e Siqueira Bueno

Motivo: Gabinete no Bairro

Rota alternativa: Rua Carneiro de Campos e Genebra

Data: 21 a 23/05/26

Horário: 19h às 23h59

Local: Rua Acrópoles, entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar

Motivo: Evento Religioso

Rota alternativa: Ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar

Data: 22/05/26

Horário: 18h às 22h30

Local: Rua Madre Cristina, 150, entre as ruas Bertha Luiz e Nísia Floresta

Motivo: Evento Religioso

Rota alternativa: Ruas Bertha Luiz e Nísia Floresta

A Agetran reforça a importância da atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

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