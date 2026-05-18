Confira as interdições no trânsito divulgadas pela Agetran nesta semana na Capital

Motoristas e pedrestres devem redobrar a atenção nas vias que terão alterações
Os moradores de Campo Grande devem se atentar para as interidções divulgas pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).
As interdiçoes estão programadas para os dias 19/05/2026, segunda-feira, a 23/05/2026, sábado.
Confira:
Data: 19/05/26
Horário: 17h às 22h
Local: Rua Ciro Macuco, entre as ruas Dom Cirilo e Dom Lustosa
Motivo: Feira Cultura
Rota alternativa: Rua Mal. Câmara
Data: 20/05 a 24/05/26
Horário: Integral
Local: Rua Santino Delfino Sanches, quadra 11, lote 19, entre as ruas Basra e Padre João Delfino
Motivo: Evento Mutirão Solidário
Rota alternativa: Ruas Basra e Padre João Delfino
Data: 20/05/26
Horário: 8h às 12h
Local: Rua Naviraí, entre as ruas Iperoig e Siqueira Bueno
Motivo: Gabinete no Bairro
Rota alternativa: Rua Carneiro de Campos e Genebra
Data: 21 a 23/05/26
Horário: 19h às 23h59
Local: Rua Acrópoles, entre as ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar
Motivo: Evento Religioso
Rota alternativa: Ruas Cerilo C. Calegaro e Ademar Gomes Baltazar
Data: 22/05/26
Horário: 18h às 22h30
Local: Rua Madre Cristina, 150, entre as ruas Bertha Luiz e Nísia Floresta
Motivo: Evento Religioso
Rota alternativa: Ruas Bertha Luiz e Nísia Floresta
A Agetran reforça a importância da atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
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