9 ª Festa do Queijo reúne 16 mil pessoas e supera R$ 1 milhão em vendas

No local, foram comercializados mais de 1,5 tonelada de queijos artesanais e derivados do leite e a programação cultural também contou com apresentações musicais de artistas regionais e atrações para todos os públicos

A 9ª Festa do Queijo movimentou o Distrito de Rochedinho neste final de semana (16 e 17) com recorde de público e vendas, consolidando o evento como uma das principais vitrines da produção artesanal e da cultura regional de Campo Grande.

Durante os dois dias de programação, cerca de 16 mil pessoas passaram pela festa, que registrou mais de R$ 1 milhão em movimentação econômica e a comercialização de mais de 1,5 tonelada de queijos artesanais e derivados do leite, segundo a Fundação Municipal de Cultura (Fundac). A programação cultural contou com apresentações musicais de artistas regionais e atrações voltadas para toda a família.

A prefeita Adriane Lopes destacou que o sucesso da festa demonstra a força da produção artesanal de Rochedinho e o impacto positivo do evento na economia local. “A Festa do Queijo já faz parte da identidade cultural de Campo Grande e representa muito mais do que um evento gastronômico. É uma oportunidade de fortalecer os pequenos produtores, incentivar o turismo rural, movimentar a economia e valorizar tradições que passam de geração em geração”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Realizada em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, a maior edição já promovida da festa reuniu cerca de 40 expositores com uma ampla variedade de produtos coloniais, gastronomia típica, artesanato regional, atrações culturais e música ao vivo.

O público encontrou opções como queijo frescal, meia cura, maturado, requeijão, doces caseiros, embutidos, geleias, mel, além de pratos tradicionais como costela de chão, arroz carreteiro, churrasco e pastel.

Diretor da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, Francisley Galdino ressaltou a satisfação dos expositores com os resultados alcançados nesta edição. “Essas 16 mil pessoas passaram pela festa. O que eu percebi conversando com os expositores nos dois dias é que eles estavam muito satisfeitos com os dois dias de evento porque conseguiram vender quase todo o estoque. Muitos superaram em cerca de 70% a expectativa que tinham para as vendas”, destacou.

Entre os expositores estreantes estava Lúcia Maria Oliveira Monteiro, de Anastácio, que participou pela primeira vez com o tradicional Queijo Nicola, produzido pela família há gerações no Pantanal. “Essa festa é uma demonstração incrível da força dos pequenos produtores. É uma oportunidade de mostrar a grandeza dos nossos produtos, como o queijo da minha família, que carrega uma receita passada de geração em geração”, afirmou.

Outro destaque foi o produtor Eric Renan Zancanaro, de Ivinhema, que apresentou ao público o queijo artesanal maturado Tarumã. “O pessoal está valorizando bastante os produtos da região. O produtor artesanal precisa ser cada vez mais valorizado”, disse.

Quem visitou a festa também aprovou a estrutura e a programação do evento. A visitante Vânia de Oliveira Martins, moradora do distrito de Bomfim, em Jaraguari, contou que conheceu a Festa do Queijo pela primeira vez e ficou encantada com o ambiente e a receptividade. “É uma festa maravilhosa. Eu não conhecia e fiquei impressionada com tudo que encontrei aqui, desde os produtos até a organização e a animação das pessoas. Vale muito a pena participar”, relatou.

O aposentado Roberto Carvalho, que visitou o evento acompanhado de Vanderleia, destacou a importância de iniciativas que fortalecem a produção local e mantêm vivas as tradições culturais do interior. “Viemos prestigiar a feira e incentivar a produção local, o turismo rural e toda essa cultura das nossas origens. É um evento que aproxima as pessoas e valoriza aquilo que é produzido aqui na nossa região”, comentou.

A edição deste ano também contou com reforço na estrutura de atendimento ao público. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizou operação especial para organização do tráfego e segurança viária durante os dois dias de festa.

Já a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) disponibilizou internet gratuita por meio da rede “Festa do Queijo”, garantindo mais conectividade para visitantes e expositores.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.