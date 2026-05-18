Todos em Ação ocorre neste final de semana no Tarumã em Campo Grande

Ação ocorre na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira a partir das 08h com diversos serviços a população

Neste sábado (23) mais uma edição do mutirão “Todos em Ação” voltada aos moradores do Jardim Tarumã e região. A iniciativa foca na promoção da cidadania, orientações jurídicas e atendimentos do Procon, somando mais de 300 serviços ofertados.

A mobilização ocorre partir das 8h, na Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira. A ação reúne órgãos públicos, instituições e parceiros.

Na área da saúde, a população terá acesso a serviços como vacinação, aferição de pressão arterial, consultas com médicos especialistas e exames. Já no setor de assistência social, haverá atendimento para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e outros programas.

A programação abrange ainda ações de bem-estar, educação, cultura e lazer. O espaço contará com recreação infantil, distribuição de mudas, oficinas, cortes de cabelo e atendimentos veterinários.

Uma novidade desta edição é a instalação de um ponto de coleta para o descarte correto de papel, papelão e eletrodomésticos, reforçando a conscientização ambiental. A organização do evento também realizará o sorteio de mil reais e de outros prêmios.

Para assegurar o atendimento e agilizar o acesso aos serviços disponíveis, é necessário que as pessoas compareçam ao local com os documentos originais e cópias.

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