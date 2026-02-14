Caminhão tomba na MS-040 e motorista morre preso às ferragens

Veículo transportava carvão e saiu da pista no km 12 da rodovia, entre a Capital e Santa Rita do Pardo

Um caminhoneiro morreu na tarde da última sexta-feira (13) após o veículo que conduzia tombar na MS-040, no trecho entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. O acidente foi registrado por volta das 15h, no km 12 da rodovia estadual.

O caminhão, que transportava carga de carvão, seguia no sentido Santa Rita do Pardo/Campo Grande quando, em uma curva, saiu da pista depois de atingir o guard-rail. Com a força do impacto, o veículo caiu às margens da estrada e a cabine ficou completamente destruída.

O motorista, ainda não identificado, ficou preso às ferragens e morreu no local antes da chegada das equipes de socorro.

As causas da perda de controle da direção ainda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

