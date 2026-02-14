Sábado de Carnaval tem blocos e shows na Capital e cinco cidades do interior

Programação reúne cortejo de 20 anos do Cordão Valu e festas gratuitas em diferentes municípios

O sábado (14) de Carnaval movimenta não só Campo Grande, mas também cidades do interior de Mato Grosso do Sul, com blocos de rua, cortejos tradicionais e shows em praças públicas.

Campo Grande

Na Capital, a programação começa cedo com o Bloco Acorda o Galo, das 9h às 14h, em frente à Morada dos Baís, com samba e DJ.

Às 14h, o Vizú Ateliê Bar recebe o Bloco DJ Também Samba (Low), misturando samba e música eletrônica.

A partir das 15h, a Esplanada Ferroviária é tomada pelo Bloco Cordão Valu, que celebra 20 anos de história com cortejo e atrações até a meia-noite. No mesmo horário, o Bloco do Reggae ocupa o entorno do Monumento Maria Fumaça.

Também às 16h, o Bloco Ipa Lelê anima a Avenida Mato Grosso.

No início da noite, o CarnaRock Underground reúne bandas de hardcore e metal na Cervejaria Canalhas. Já os clubes recebem atrações como MC Lele JP, no Unica Club, e a festa Carnadaza Beats, na Daza Club.

Interior

Em Corumbá, o Carnaval começa ao meio-dia com o Casario Folia no Porto Geral e segue às 20h com desfile das agremiações na Avenida General Rondon.

Paranaíba realiza o Carnaíba a partir das 20h, na Praça do Carnaíba, com show da dupla Brenno & Matheus.

Rio Verde de Mato Grosso promove o Rio Verde Folia 2026 às 21h, na Praça das Américas.

Em Jardim, o Jardim Folia começa às 22h na Praça do Encontro, enquanto Rochedo abre o Rochedo Folia no mesmo horário, na Praça de Eventos Helena Rezende Ribeiro.

