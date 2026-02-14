Com a chegada da folia, confira o que abre e fecha nos dias de Carnaval

Embora o Carnaval, celebrado oficialmente a partir de segunda-feira (16), não seja feriado, órgãos públicos, serviços e comércios podem sofrer alteração nos horários de funcionamento e atendimento ao público para se adequar ao ponto facultativo de segunda, terça e de Quarta-feira de Cinzas, quando é feriado até 12h. Confira a seguir o que fecha e abre nos dias de festa.

As principais alterações acontecem nos órgãos públicos legislativos e executivos municipais e estaduais — Governadoria, Assembleia Legislativa de MS e Prefeitura de Campo Grande, que não terão expediente nos dias de Carnaval e funcionarão apenas à tarde na Quarta de Cinzas (18), a partir das 13h. Já a Câmara Municipal retoma o funcionamento normal apenas no dia 19.

Quem também retorna com os atendimentos e horário de funcionamento padrão na quinta-feira, é o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Durante o ponto facultativo, o órgão funciona em regime de plantão para atender causas urgentes como mandados de segurança, habeas corpus, mandados de busca e apreensão, bem como requerimentos de corpo de delito.

Já o comércio poderá abrir as portas normalmente e, por não se tratar de uma feriado formalizado, não há necessidade de pagamento de horas extras e nem concessão de folga compensatória. Super e hipermercados também funcionarão normalmente por se tratar de serviço essencial.

Aos que pretendem usar a folga para doar sangue, devem se atentar aos horários de atendimento do Hemosul Coordenador da Capital. De acordo com publicação nas redes sociais, o local deve abrir no sábado (14) das 7h às 12h, mas fechará na segunda e terça de Carnaval, retomando o funcionamento na quarta-feira, das 13h às 16h30.

Bancos e Correios

A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) informa que as agências de bancos de todo o país não estarão em funcionamento nos dias 16 e 17 de fevereiro, já que o Carnaval é considerado feriado bancário. O atendimento ao público será retomado apenas no dia 18, a partir das 12h.

O mesmo horário deve ser seguido pelas agências dos Correios, que não abrirão na segunda (16) e na terça (17), retornando ao expediente apenas na quarta (19), às 12h. Nesse período, a empresa estará disponível por meio do atendimento automatizado da Atendente Virtual dos Correios “CAROL”, por meio do Fale Conosco ou pelo WhatsApp.

Shoppings

Os shoppings de Campo Grande funcionam com horários padrões, tendo, no caso do Pátio, apenas algumas alterações nos períodos de atendimento ao público.

No Shopping Campo Grande, o atendimento em todos os dias de Carnaval deve seguir dentro da normalidade com a abertura das lojas das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos das 11h às 21h. Todas as opções de lazer, entretenimento e alimentação também estarão disponíveis.

Já o Bosque dos Ipês funciona, a partir de sexta-feira das 10h às 22h. Já no domingo (15), todas as lojas abrem às 12h e fecham às 20h. A praça de alimentação abrirá as portas das 11h às 21h.

Assim como os demais, o Shopping Norte Sul também segue o horário normal de funcionamento durante toda a semana de Carnaval. O espaço deve abrir das 10h às 22h e aos domingos, as lojas levantam suas portas das 12h às 20h, com uma programação completa de festividades.

Por fim, o Pátio, o Shopping do Centro, funcionará com algumas mudanças de horários, da seguinte forma: No dia 16, as lojas abrem das 8h às 19h e a Praça de Alimentação funciona até às 20h. Já na terça (17), o local estará fechado, reabrindo apenas no dia seguinte, das 11h às 19h, com o espaço de alimentação funcionando até às 20h.

Por Ana Clara Julião

