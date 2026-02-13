Agetran informa interdições temporárias para esta sexta de Carnaval

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que realizará interdições temporárias nesta sexta-feira (13) em vias da Capital para a realização de eventos carnavalescos previamente autorizados.

As intervenções têm como objetivo garantir a segurança viária, a organização do tráfego e o suporte necessário às ações programadas durante o período de Carnaval.

A Agetran orienta que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições programadas:

Bloco Reggae

• Datas: 13 e 14 de fevereiro

• Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)

• Horário: das 18h à meia-noite

Bloco Farofolia

• Data: 13 de fevereiro

• Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)

• Horário: das 16h à meia-noite

Bloco Só Love

• Data: 13 de fevereiro

• Local: Rua General Melo (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)

• Horário: das 16h à meia-noite

Rotas alternativas recomendadas

Em razão da realização dos blocos, a Agetran orienta os condutores para a utilização das seguintes rotas alternativas:

Avenida Mato Grosso (sentido Rua Rui Barbosa até Rua 13 de Maio) Rua 14 de Julho x Rua Antônio Maria Coelho Avenida Ernesto Geisel x Rua Antônio Maria Coelho

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

