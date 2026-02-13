Agenda Cultural: Campo Grande brilha em glitter, purpurina e muita folia!

Campo Grande brilha em glitter, purpurina e muita folia!

O duo Vozmecê finaliza nesta sexta-feira (13) sua última circulação cultural em Aquidauana, que passou em Dourados e Jardim, levando shows interativos, vivências de dança e a exibição do documentário “Tropicapolca” a estudantes do IFMS. A ação integra o Circuito TropicaPolca, projeto que valoriza ritmos da fronteira sul-americana e promove a formação de público para a música autoral sul-mato-grossense.

Além das apresentações musicais, o circuito inclui rodas de conversa e ações formativas, com recursos de acessibilidade como intérprete de Libras, audiodescrição e legendas, ampliando o acesso à cultura no interior do estado.

Valesca Popozuda

Valesca Popozuda é quem dá a largada no Carnaval de rua de Campo Grande nesta sexta-feira (13). A cantora é a atração principal do bloco Farofolia, na Esplanada Ferroviária, com show marcado para às 16h e entrada gratuita.O palco será montado na Rua Doutor Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras, região que deve concentrar milhares de foliões ao longo da tarde.

Blocos de Carnaval

E o carnaval continua na folia! A programação carnavalesca segue na sexta-feira (13) com o Bloco do Reggae, às 15h, no Monumento Maria Fumaça. Às 16h, desfilam os blocos Farofolia, na Rua Dr. Temístocles, e Só Love, na Rua General Melo, ambos na Esplanada Ferroviária. No sábado (14), o Bloco do Reggae retorna às 15h ao Maria Fumaça, enquanto o Cordão Valu se apresenta no mesmo horário na Esplanada. Às 16h, o Bloco IPA Lê Lê ocupa a Avenida Mato Grosso.

Já no domingo (15), às 14h, o Bloco Capivara Blasé anima o público na Esplanada Ferroviária. Encerrando a programação, no sábado (21), o Bloco Eita! se apresenta às 14h no Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária. Às 17h, o Bloco dos Forrozeiros MS assume a festa no mesmo local, com concentração na Rua Dr. Temístocles.

Sexta-feira (13)

Carnarock Underground

O Carnarock Underground acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro, a partir das 18h, na Cervejaria Canalhas, (Rua Oceano Atlântico, 99 – Chácara Cachoeira), celebrando o carnaval com muito rock, hardcore, punk e metal. Na sexta (13), a partir das 23h59, a banda Maximum Conspiracy apresenta tributo a Max Cavalera, com clássicos de Sepultura, Soulfly e outras formações, além do show de abertura da Punk e os Malditos. No sábado (14), sobem ao palco I’m Pistol, Bravo e Meio e Atropelo (Rio Brilhante), em uma noite dedicada ao hardcore e metal. Ingressos a R$ 20 (por dia) ou combo por R$ 30, à venda no Sympla.

O Grito que Ecoa

Misoginia, feminicídio, abuso, violência e invisibilização são temas centrais da exposição coletiva “O Grito que Ecoa”, que estreia no dia 13 de fevereiro, às 19h, no Museu da Imagem e do Som – MIS MS, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559. A mostra abre a primeira etapa do projeto Nós Dissemos: Circuito de Arte Dorcelina Folador e propõe uma reflexão sobre as violências estruturais enfrentadas por mulheres em nossa sociedade patriarcal. Com entrada gratuita, a exposição permanece em cartaz por um mês.

Nuancestral

A exposição “Nuancestral” convida o público a refletir sobre identidade, memória e pertencimento a partir das heranças culturais negras. Em cartaz no Iphan/MS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), na Rua General Mello, 23, Centro de Campo Grande, a artista visual Bejona apresenta obras que exploram gestos cotidianos, sons, narrativas e experiências afetivas como expressões de ancestralidade viva. A mostra propõe uma imersão nas conexões entre passado e presente, evidenciando como essas memórias moldam subjetividades na contemporaneidade.

Bloquinho do Brincar

O Sesc MS, em parceria com o Pátio O Shopping do Centro, promove uma programação especial de Carnaval para o público infantil com o Bloquinho do Brincar, nos dias 13, 14 e 16 de fevereiro, a partir das 15h, no Espaço de Eventos do shopping. A iniciativa propõe um carnaval leve e seguro, com desfile de fantasias, música, dança e atividades recreativas para toda a família. Gratuito e aberto ao público, o evento integra a programação cultural do Sesc no período carnavalesco, valorizando o lazer educativo e o convívio.

Feira Baobá

Nesta edição de sexta-feira (13) da Feira do Baobá, o clima é de Carnaval, cor, música e muita cultura. Vai rolar apresentação do Samba do Padrinho e último ensaio da Escola de Samba Os Catedráticos para mostrar o trabalho e convidar a galera para o Carnaval. Vai rolar também aula de Axé e concurso de melhor fantasia. A feira começa às 18h e vai até às 22h na Praça Brasilina de Aguiar, Rua Vila Lobos, 15, Bairro Caiçara.

Sábado (14)

Dieguinho in Casa

A festa Dieguinho in Casa – Pré-Carnaval retorna após o sucesso da primeira edição, prometendo animar o público com roda de samba comandada pelo anfitrião Dieguinho e uma atração surpresa. O evento acontece a partir das 17h, no Tatu Bola, localizado na Rua Espírito Santo, 851, em Campo Grande (MS). Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Stone Crow e Bêbados Habilidosos

Pela primeira vez em mais de uma década, as bandas Stone Crow e Bêbados Habilidosos se reúnem para uma noite especial de Rock e Blues em pleno Carnaval de Campo Grande. O Carnarock acontece no dia 14 de fevereiro, das 21h às 3h, no Mirante (Rua Dr. Zerbini, 53). Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, garantindo ao público a chance de curtir uma verdadeira celebração de Rock e Blues durante o carnaval.

Carnavalzinho do Bosque dos Ipês

Prepare o confete e a serpentina! De 14 a 17 de fevereiro, o Carnavalzinho do Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados) promete dias de folia leves, coloridos e divertidos para toda a família, incluindo os pets. Sempre das 15h às 18h, a programação gratuita inclui oficinas de máscaras e balangandãs, pintura facial, bailinho infantil com cirandas e gincanas, desfiles de fantasias nos dias 14 e 15 e desfile pet com sorteio de brindes no dia 17. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou no site bosquedosipes.com.

Feira Mixturô

No sábado, 14 de fevereiro, a Mixturô – Feira Criativa transforma a Praça do Peixe (Av. Bom Pastor, 500) em um espaço de cores, criatividade e energia boa. Das 17h às 22h, o público poderá aproveitar gastronomia temática de Carnaval, economia criativa, empreendedorismo local e atrações culturais, em uma tarde cheia de arte, sabores e diversão. Venha se misturar e viver essa experiência única!

Shopping Campo Grande

O Carnaval no Shopping Campo Grande acontece de 14 a 17 de fevereiro, com programação gratuita para crianças, famílias e pets. O shopping oferece cortejos, bailinhos, oficinas, concursos de fantasias infantil e pet, além de brincadeiras e pintura facial. Quem prefere sossego pode aproveitar cinema com a estreia de “O Morro dos Ventos Uivantes”, a feira literária Bora Lê e a nova loja Promo Livros. Para as crianças, o parque temático Aventuras no Safari garante diversão com arvorismo, tobogã e piscina de bolinhas. Durante o período, o shopping mantém horário normal de funcionamento, e clientes cadastrados no Programa de Benefícios concorrem a caixas de som JBL.

Domingo (15)

Carnalup

O Carnalup promete agitar Campo Grande com cinco dias de folia e uma programação democrática que reúne pagode, samba, axé e rock, além de uma matinê especial para as crianças. No domingo (15), acontece o 3º dia de festa, com DJ Magão, Humildemente e DJ Laura Bittar, das 17h às 23h55, no Lupland Biergarten (Rua Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados). Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla.

Feira Bosque da Paz

A Feira Bosque da Paz se transforma em um verdadeiro Carnaval da Paz! Das 9h às 15h, a festa acontece na Praça Bosque da Paz (Rua Kame Takayassu, 500 – Carandá Bosque), com muita música, artesanato, gastronomia, brincadeiras para crianças e um clima acolhedor para toda a família.A programação inclui concurso de fantasias para crianças e pets, com premiação para os primeiros lugares, e oficina de máscaras gratuita. É o carnaval mais fofo da cidade.

