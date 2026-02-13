Mato Grosso do Sul abre pré-cadastro para programa que paga até R$ 600 por filho a mães solo trabalhadoras

O Governo de Mato Grosso do Sul está com pré-cadastro aberto para o programa que garante auxílio financeiro a mães solo interessadas em deixar os filhos em ambiente seguro enquanto trabalham. A inscrição deve ser feita pelo site da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul).

A iniciativa integra o Programa de Apoio à Mãe, Mulher Trabalhadora e Chefe de Família – Criança na Creche e prevê o pagamento de R$ 600 mensais por filho com idade de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias. O objetivo é ampliar as oportunidades de trabalho e fortalecer a autonomia financeira das beneficiárias do Programa Mais Social.

Desde dezembro de 2025, o Criança na Creche passou a permitir que os filhos também fiquem sob os cuidados de cuidador particular. Para isso, o profissional deverá apresentar certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual e Federal, além de assinar uma declaração comprometendo-se a cumprir as regras do programa e garantir o bem-estar da criança.

Também será obrigatória a indicação formal do endereço onde a criança ficará com o cuidador, possibilitando a realização de visitas de acompanhamento.

O benefício não pode ser acumulado com outros programas de transferência de renda, exceto com o BPC (Benefício de Proteção Continuada) e o Mais Social. As participantes que estiverem matriculadas no ensino regular ou na educação de jovens e adultos poderão receber um adicional de R$ 300, ampliando as condições para qualificação profissional.

Como fazer o pré-cadastro

Para participar, é necessário acessar o site oficial da Sead, clicar na opção de pré-cadastro, preencher os dados solicitados e enviar as informações. O registro inicial não garante concessão automática do auxílio.

Após o envio, os dados passam por triagem para verificação dos critérios legais e confirmação de inexistência de vaga em creche pública. A equipe técnica da Superintendência do Mais Social realiza cruzamento de informações, emite parecer técnico e mantém monitoramento contínuo das famílias contempladas.

Sobre o Mais Social

Atualmente, o Mais Social atende mais de 43 mil famílias em todo o Estado. O programa assegura segurança alimentar por meio de cartão exclusivo para compra de alimentos, gás de cozinha, produtos de limpeza e higiene pessoal, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas e itens à base de tabaco.

O benefício é destinado a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e residência mínima de dois anos em Mato Grosso do Sul. Têm prioridade famílias com menor renda, chefiadas por mulheres, com crianças e mulheres em situação de violência doméstica.

Com informações do GOV MS

