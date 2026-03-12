Agetran divulga mais de 3 mil multas de trânsito registradas em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou a relação de 3.288 multas registradas entre os dias 21 e 28 de fevereiro em Campo Grande. O edital de notificação foi publicado em suplemento do Diário Oficial de Campo Grande desta quinta-feira (12).

Os proprietários dos veículos notificados têm prazo de 30 dias, a partir da publicação, para apresentar defesa da autuação ou indicar o condutor responsável pela infração.

Entre as irregularidades mais frequentes estão excesso de velocidade, previsto no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, avanço de sinal vermelho ou desrespeito à parada obrigatória, conforme o artigo 208, e falta do uso do cinto de segurança, prevista no artigo 167.

Também aparecem infrações relacionadas ao desrespeito à ordem de parada de agente de trânsito, prevista no artigo 207, e ao uso de celular ao volante, descrito no artigo 252.

O documento é assinado pelo diretor-presidente da Agetran, Paulo da Silva, e informa que a indicação do condutor infrator só é permitida quando ele não tiver sido identificado no momento da autuação.

Para contestar a multa ou informar quem dirigia o veículo no momento da infração, o proprietário deve acessar o sistema disponibilizado no site da Prefeitura de Campo Grande, na página destinada à defesa de autuação.