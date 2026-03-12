Turismo de pesca de Mato Grosso do Sul ganha destaque na principal feira do segmento no País

Estande institucional reúne empresários do estado e marca o lançamento do Anzol Rosa 2026

Mato Grosso do Sul participa, entre os dias 12 e 14 de março de 2026, da Pesca & Companhia Trade Show, considerada a principal feira da pesca esportiva do Brasil. O evento acontece no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), e reúne profissionais do setor e público consumidor, incluindo fabricantes, operadores, lojistas, influenciadores e pescadores esportivos.

“Este é um evento tradicional do setor e é importante sempre estarmos presentes para manter nosso posicionamento de um dos líderes na Pesca Esportiva no país. É um espaço para o trade sul-mato-grossense negociar e apresentar novidades do segmento e, claro, para mantermos atualizados sobre as tendências que são apresentadas”, salienta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

O estado estará presente com um estande institucional coordenado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS). A participação integra a estratégia estadual de promoção do turismo de pesca esportiva, com foco no fortalecimento do posicionamento do destino, geração de negócios, ampliação de parcerias comerciais e divulgação dos principais destinos de pesca de MS.

O espaço também contará com a presença de empresários do segmento de pesca esportiva de Mato Grosso do Sul, que apresentarão seus empreendimentos e serviços aos públicos profissional e consumidor. A participação do trade no evento possibilita a prospecção de novos clientes, ampliação de canais de comercialização e fortalecimento do relacionamento com operadores de turismo e parceiros do setor.

A presença dos empresários sul-mato-grossenses conta com o apoio do Sebrae MS, que organizou uma missão empresarial para viabilizar a participação dos empreendedores na feira. A iniciativa busca facilitar a inserção do trade turístico do estado em um dos principais encontros do segmento no país e ampliar a competitividade dos empreendimentos ligados ao turismo de pesca.

Um dos destaques da participação de Mato Grosso do Sul será o lançamento oficial do evento Anzol Rosa 2026, marcado para o dia 13 de março. Durante a programação, o estande contará com ativações especiais, captação de leads e sorteios de experiências de pesca. A ação reforça o posicionamento do estado em relação à pesca esportiva sustentável e à prática do pesque-e-solte.

A pesca esportiva é um dos segmentos estratégicos do turismo sul-mato-grossense, contribuindo para a geração de emprego e renda, fortalecimento da economia regional, valorização dos recursos naturais e consolidação do destino no mercado nacional.

4º Fórum Nacional do Turismo da Pesca

Durante o evento também será realizado o 4º Fórum Nacional do Turismo da Pesca, com o tema “Como atrair o turismo internacional de pesca”. Participam do encontro Marcelo Claro, presidente do Pesca & Companhia Trade Show, Marcos Glueck, presidente da Anepe – Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, além de Leonardo Persi, Embratur, e Humberto Pires, do Ministério do Turismo.

O debate abordará temas como infraestrutura, qualificação de serviços e alinhamento com a legislação da pesca, considerados fundamentais para ampliar a recepção de turistas internacionais interessados no segmento. Ao final, a proposta é estruturar um documento que viabilize a criação de uma comissão com representantes do setor empresarial, da Embratur e do Ministério do Turismo para desenvolver um plano de fortalecimento do turismo internacional de pesca no País.