Edital prevê até R$ 900 mil para festivais de cinema à cultura geek

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul abriu um chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil interessadas em realizar três eventos culturais no Estado: o Pantanal Film Festival, a Feira da Música do Campão e o MS Geek. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (12), e é voltado a entidades sem fins lucrativos que atuam na área cultural. A ideia é fortalecer os setores de audiovisual, música e cultura digital de MS.

As inscrições começam no dia 16 de março e seguem até 14 de abril, pela plataforma Prosas. O resultado final da seleção deve ser publicado no dia 28 de maio, com assinatura do termo de colaboração prevista entre 29 de maio e 29 de junho.

A iniciativa faz parte da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, programa federal que busca ampliar o acesso à cultura e descentralizar os investimentos no setor.

As organizações interessadas podem apresentar projetos com valor de até R$ 900 mil, incluindo todos os custos necessários para realização das atividades. Nos projetos acima de R$ 600 mil, será obrigatória a contratação de auditoria independente, com profissional ou empresa habilitada pelo Conselho Regional de Contabilidade.

Conforme ainda com o edital, não será exigida contrapartida financeira das entidades participantes.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado.