Agetran divulga interdições de ruas para eventos entre sexta e domingo na Capital

Bloqueios incluem atividades religiosas, esportivas e comunitárias em diferentes bairros da cidade

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou as interdições que irão ocorrer entre os dias 5 e 7 de dezembro em Campo Grande, devido à realização de diversos eventos pela cidade. As mudanças no trânsito começam nesta sexta-feira (5) e seguem até domingo (7), com bloqueios em vias de vários bairros.

Na sexta-feira (5), a Avenida Gunter Hans será interditada das 15h às 23h no trecho entre as ruas Martins Pescador e Carlota dos Santos Saueia para a realização de um evento religioso. No mesmo dia, das 17h às 22h, haverá bloqueio na Rua Barueri, entre as ruas Anacá e Taja, para o evento comunitário “Meu Bairro é Show”.

No sábado (6), a Rua Ofaié Xavante ficará interditada das 13h às 18h entre a Rua Marquês de Pombal e a Rua Lourenço de Jesus Ferro, até a esquina com a Dalva de Oliveira, para o Natal Solidário. Em outro ponto da cidade, a Rua Jacarepaguá terá interdição parcial entre a Travessa Frederico e Cândida Lima de Barros, das 18h às 21h30, por conta de um evento natalino.

Ainda no sábado, das 18h às 23h, a Rua dos Pampas ficará bloqueada entre as ruas das Coxilhas e Verdes Mares para um evento religioso. Na Avenida Roseira, entre as ruas Igapó e Euclydes de Oliveira, a interdição ocorre das 16h às 22h, também para atividade religiosa. Já a Rua Manoel Garcia de Sousa será interditada entre as ruas Tucuruvi e Pinhal, das 14h às 22h, devido a um evento esportivo.

No domingo (7), a Rua General Gentil Marcondes terá bloqueio das 9h às 18h entre as ruas da Divisão e Mauro Rodrigues de Oliveira para mais um evento religioso.

A Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção ao circular pelos locais durante os períodos de interdição, a fim de garantir segurança e fluidez no trânsito.

