Sexta-feira em MS começa com calor de até 35 °C e chuva concentrada no norte e no leste

Levantamento do Cemtec mostra avanço da instabilidade enquanto o sul do estado segue abafado

A sexta-feira (5) chega com contrastes no clima de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec, o norte e o leste do Estado concentram as áreas mais instáveis, enquanto o sul e parte do Pantanal enfrentam calor intenso ao longo do dia.

No norte, Coxim marca 21 °C a 31 °C sob tempo fechado e possibilidade de pancadas rápidas. Camapuã segue a mesma tendência, com variação entre 20 °C e 29 °C. No leste, Paranaíba (22 °C a 31 °C) e Três Lagoas (23 °C a 33 °C) permanecem sob influência de nuvens carregadas, com chance maior de chuva à tarde.

Em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 22 °C e 31 °C com céu parcialmente nublado. No centro-oeste, Aquidauana alcança 35 °C, combinando períodos de sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia.

O Pantanal registra condições diferentes entre suas cidades. Corumbá varia de 24 °C a 32 °C e fica sob risco de chuva forte, enquanto Porto Murtinho chega aos 35 °C com predominância de tempo mais aberto.

O sul do Estado permanece quente. Dourados marca 19 °C a 34 °C; Ponta Porã, 19 °C a 32 °C. No Cone-Sul, Iguatemi chega a 33 °C, e Anaurilândia, a 34 °C, ambas com maior presença de sol.

O Cemtec aponta que o calor associado à umidade mantém as condições para pancadas isoladas principalmente no norte e no bolsão, sobretudo no fim da tarde.

