Motocicleta adulterada é apreendida durante operação na Vila Progresso em Campo Grande

Na tarde desta quinta-feira (4), uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida na Vila Progresso, em Campo Grande. O veículo foi localizado por equipes policiais durante uma vistoria em uma oficina mecânica, realizada na Operação CODESUL II, que ocorre entre os dias 2 e 5 de dezembro.

Segundo os investigadores da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) a Yamaha YBR 125 apresentava placa, chassi e bloco do motor adulterados. A moto foi recolhida no local e a proprietária, uma mulher de 31 anos, foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela deve responder por suspeita de adulteração de sinal identificador e receptação culposa.

A Operação CODESUL II mobiliza, simultaneamente, forças de segurança de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objetivo é reforçar o enfrentamento a crimes em áreas de divisa e fronteira, ampliar o intercâmbio de informações e fortalecer ações conjuntas entre polícias civis, militares e outros órgãos.

Em Mato Grosso do Sul, todas as delegacias da capital e do interior participam da ação integrada. Ao longo dos dias de operação, estão sendo realizadas abordagens, bloqueios em rodovias, investigações e cumprimento de mandados, com foco também na repressão a receptadores e crimes relacionados.

