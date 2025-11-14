Agetran ajusta fluxo na rotatória da Rachid Neder com estreitamento da via

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que, na rotatóriada Av Rachid Neder, foi realizado o estreitamento da via para garantir a segurança viária. Nos sentidos bairro–centro e centro–bairro, duas faixas permanecem liberadas, permitindo o acesso a rotatória.

A orientação aos condutores é que mantenham redução de velocidade, respeitem a sinalização instalada e sigam as indicações dos agentes de trânsito que atuam no ponto.

Em caso de chuva intensa, a faixa atualmente liberada para o giro na rotatória poderá ser interditada novamente. Caso o nível de água ultrapasse o limite de segurança, toda a rotatória será totalmente interditada, até que haja condições adequadas para circulação.

A Agetran permanece monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança viária.

Por Prefeitura de Campo Grande