Homem é preso após queimar namorada em zona rural de Nova Alvorada do Sul

Um homem de 28 anos foi preso nesta quinta-feira (13) suspeito de provocar queimaduras graves em sua namorada, uma adolescente de 17 anos, O caso aconteceu em uma área rural de Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. A jovem está internada há 11 dias na Santa Casa, com ferimentos de segundo grau no rosto, tórax e a parte superior do corpo.

O episódio ocorreu em 2 de novembro, mas só chegou oficialmente ao conhecimento da polícia três dias mais tarde, no dia 5 de novembro, quando o caso foi registrado na DEAM (Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande). A mãe da vítima só teve conhecimento da gravidade da situação quando soube da internação por vaga zero na Santa Casa.

Inicialmente, familiares foram informados de que as queimaduras teriam acontecido enquanto a adolescente tentava queimar fraldas da filha usando álcool, que teria provocado uma explosão. Entretanto, na Santa Casa o companheiro apresentou outra explicação: disse que a jovem teria aberto um galão de diesel perto de um fogão aceso.

As versões não convenceram a mãe da vítima, que ao ir até a residência, não encontrou qualquer sinal de fogo na cozinha. No local, ela viu um colchão chamuscado no quarto, cabelo queimado no banheiro e roupas da adolescente com forte cheiro de gasolina em um saco preto. O galão mencionado pelo suspeito não foi encontrado.

Uma vizinha que acompanhou a mãe durante a visita também afirmou não ter visto vestígios de incêndio, desmentindo a versão do autor.

O boletim de ocorrência informa que a jovem possui laudos médicos que comprovam TDAH, discalculia e dislexia, condições que exigem medicação contínua. Segundo a mãe, após ir morar com o companheiro, ela teria parado o tratamento e passado a viver afastada dos familiares, sob comportamento controlador e abusivo do suspeito.

O casal convivia havia cerca de dez meses e tem uma bebê de três meses.